Night shift : à quoi s’attendre dans la saison 3 ?

Par Ambre DEHARO

La saison 3 de Night shift débarque sur TF1 le 1er mars. Que va-t-il arriver aux docteurs Callahan, Alexander et Zia ? MYTF1 vous dit tout, ou presque…

Après de longs mois d’absence, Night shift fait son grand retour le 1er mars sur TF1. L’occasion de revenir un peu plus en détail sur ce qui attend l’équipe de médecins militaires du San Antonio Medical Center. À la fin de la saison 2, le docteur Jordan Alexander (Jill Flint) se remettait de son accident. Au début de cette nouvelle saison, elle est de nouveau célibataire et engage une nouvelle interne, Shannon Rivera (Tanaya Beatty), qui s’avère efficace et impressionne aussi bien son mentor que l’équipe.

De son côté Drew (Brendan Fehr) est envoyé en Afghanistan aux côtés de Syd (Jennifer Beals) afin de venir en aide à une adolescente contrôlée par un leader local très puissant. Le jeune homme devra se faire accepter et se battre afin de pouvoir soigner sa jeune patiente, et rentrer quelques semaines plus tard. Il sera également confronté à des déboires personnels alors qu’il essaie tant bien que mal de fonder enfin une famille avec Rick (Luke MacFarlane).

Mais dans cette saison 3, c’est surtout le staff au complet qui sera en danger. Entre violents incendies, bombes qui explosent et fronts militaires en guerre… l’équipe de Topher (Ken Leung) devra se serrer les coudes. En parallèle, lui-même doit faire face à la vente de son hôpital à une compagnie d’assurance qui n’a pas prévu de garder l’unité des urgences. Topher va devoir redoubler d’ingéniosité pour parvenir à maintenir son équipe et les emplois de ses collègues. Pas dit qu’il réussisse sans en avoir à payer le prix fort...

