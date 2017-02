Night Shift : La saison 3 démarre le...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

L'équipe de nuit de l'hôpital San Antonio reprend du service pour une nouvelle saison inédite de Night Shift ! Et qui dit nouvelle saison, dit nouvelles intrigues ! Alors que Drew fait la connaissance du Docteur Syd Jennings, les patients, eux ne désemplissent pas au Texas. Au sein de l'équipe, l'ambiance est quelque peu électrique. Alors que Jordan et TC doivent trouver comment concilier vie personnelle et vie professionnelle, Paul doit faire face à une nouvelle recrue dans le service, une certaine Shannon Rivera. Mais entre eux deux, le dialogue semble impossible...

Night Shift : la saison de tous les changements

Après deux premières saisons très prometteuses, Night Shift revient avec une saison 3 tout feu tout flamme ! Avec 13 épisodes contre 8 en saison 1 et 14 en saison 2, la série promet des intrigues haletantes. Même si certains personnages tels que Ragosa, Krista ou encore Gwen manquent à l'appel, d'autres font leur entrée pour pallier leur absence. A commencer par Shannon, qui, d'après les internautes sur Twitter, va créer un sacré remue-ménage au sein de l'équipe du San Antonio Medical Center.

Pour rappel, la dernière saison de Night Shift a enregistré des audiences stables sur TF1, avec 2 millions de téléspectateurs rivés devant leur télévision lors de la diffusion du premier épisode. Night Shift, la saison 3 inédite, à découvrir mercredi 1er mars dès 22h40 sur TF1 !