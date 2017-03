Night Shift : une série qui conquiert les coeurs des internautes

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Le 1er mars, TF1 lançait la troisième saison de Night Shift, série médicale se déroulant au San Antonio Medical Center au Texas. Toujours portée par Eoin Macken (The Forrest), Jill Flint (The Good wife) et Brendan Fehr (Roswell), la série a introduit un nouveau personnage : Shannon (Tanaya Beatty), une jeune interne assez impressionnante.

Trois épisodes ont été diffusés pour l’instant. Quatre mois se sont écoulés depuis la fin des aventures de la saison 2. Drew, le personnage incarné par Brendan Fehr, a été envoyé en Afghanistan avec Syd, afin de venir en aide à une patiente enceinte, qui tente de fuir pour une vie meilleure en Australie. De son côté Jordan (Jill Flint), remise de sa fausse couche et fraîchement séparée de TC, se lance à corps et âme dans le travail, espérant décrocher davantage de budget pour l’hôpital. C’est d’ailleurs elle qui recrute Shannon dans l’équipe de nuit.

Sur les réseaux sociaux, les internautes semblent avoir apprécié le retour de Night Shift. Passer après Grey’s Anatomy n’est jamais chose facile, la série rassemblant des millions de téléspectateurs depuis plus de dix ans, mais la série créée par Gabe Sachs et Jeff Judah semble gagner un peu plus de fans chaque jour. Et semble avoir trouvé son public.