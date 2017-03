Night shift - s02e01 - Bienvenue dans l'équipe de nuit  

En se rendant à l’hôpital, TC croise un groupe de bûcherons, dont un qui a reçu une branche d’arbre dans le ventre. Aucun urgentiste sur place n’arrive à stopper l’hémorragie et n’ose retirer la branche, ce que fait pourtant TC, au mépris des consignes de précaution. Le fait qu’il parvienne à le sauver ne fait que conforter son statut de héros auprès des autres membres du service. Bien que Ragosa s’y oppose, Topher accepte de faire passer des examens à la fille du gardien de l’hôpital qui présente de fortes douleurs au ventre et souffrirait peut-être une tumeur. TC est lui aussi confronté au même problème car un bébé est hospitalisé en urgence pour un grave dysfonctionnement des reins et il refuse que Ragosa le transfère dans un autre hôpital au motif que ses parents n’ont pas d’assurance santé. L’ambiance est si électrique entre TC et Ragosa que ce dernier décide de renvoyer le médecin...