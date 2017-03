Night shift - s02e02 - Secondes chances  

Un militaire arrive à l'hôpital, une balle dans la poitrine. Il s'agit de Nick, un ami de TC, qui a déjà reçu une balle à la guerre. A l'époque, il avait été transplanté et TC lui avait fait don du cœur de son frère, mort lors de la même fusillade. Les liens sont donc très forts entre eux et le docteur met tout en œuvre pour sauver son ami. Au même moment, un junky qui se présente régulièrement aux urgences et que Topher a fini par congédier, saute du toit de l'hôpital. Topher fait tout pour le sauver car il se sent coupable de ne pas l'avoir aidé, ce qui l'a sans doute poussé au suicide. Les rapports sont très tendus entre Ragosa et TC. Landry joue les psychologues pour tenter de régler la situation.