Night shift - s03e03 - Avant qu'il ne soit trop tard  

Drew reprend le chemin de l'hôpital dès son retour d'Afghanistan. Le contraste est rude et l'ancien militaire dont il doit s'occuper ne l'aide pas forcément à retrouver ses marques. Il cache son retour à ses parents à qui il n'arrive pas à annoncer son mariage avec Rick. Topher doit passer une dernière soirée avec sa mère qui est chez lui depuis un mois. Il l'emmène au casino avec TC. A cette occasion, la mère et le fils se rapprochent. Kenny s'apprête à ouvrir un club de fitness. Les tensions s'apaisent entre les différents membres de l'équipe de nuit et Paul. Kenny félicite ce dernier pour son courage et le chemin qu'il a parcouru depuis l'accident qui a failli compromettre sa carrière de chirurgien.