Night shift - Saison 03 Episode 04 - Compte à rebours  

San Antonio est en pleine émeute, dans l’attente du verdict du procès de Steven Benedict, un homme accusé d’avoir abattu un homme noir. Il perd connaissance au tribunal et il est transféré au Memorial. L’hôpital est pris d’assaut par les journalistes et les manifestants. TC est en intervention sur le terrain avec les équipes du SWA. En pleine manifestation, il prend en charge un policier et un jeune noir. Il choisit d’évacuer en premier le policier. Sa coéquipière affirme que le jeune noir leur a tiré dessus, qu’elle a riposté et l’a touché. Shannon aide un petit garçon à retrouver sa maman, dont il a été séparé pendant l’émeute.