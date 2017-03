Joy Esther se dévoile plus sexy que jamais sur Instagram

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Une chose est sûre : Joy Esther fait tourner les têtes. Chloé, le personnage qu’elle incarne dans Nos Chers Voisins, s’amuse de son sex-appeal et fait tourner en bourrique les hommes de l’immeuble, à commencer par Alex et Issa, les deux colocs. Dans la vraie vie, la belle comédienne n’est pas en reste.

La jolie blonde de 32 ans a récemment fait monter la température sur son compte Instagram. Joy Esther a en effet publié ce dimanche 5 mars une photo sur laquelle elle pose topless. Sexy à souhait, ce cliché est issu d’un shooting photo réalisé par le photographe Vincent Thomas. Teint naturel, bouche ouverte, regard aguicheur, Joy Esther se dévoile plus séduisante que jamais.

Le shooting photo a visiblement laissé un très beau souvenir à l’artiste à la fois comédienne, chanteuse et mannequin. En effet en guise de légende, elle écrit : « Vincent Thomas est un magicien #mercivincent On remet ça ? », le tout accompagné de smileys. Ce dernier a également partagé un cliché similaire, en noir et blanc cette fois, de cette séance photo qui remonte déjà à plusieurs mois.





@vincent_thomas_ est un magicien 😙 #tbs #photography #me #mercivincent 😊 on remet ça ? 😄 Une publication partagée par Joy Esther 🇫🇷🇪🇸🇮🇹🇬🇧 (@joyestheroff) le 5 Mars 2017 à 13h46 PST









Le dernier cliché sexy de la jeune femme remonte au 12 février dernier sur lequel Joy Esther avait déjà fait tomber le haut. Sur cette photo, elle arborait également un masque de « Badgirl ».