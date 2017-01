Ils débarquent au ski !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Ils sont prêts pour des vacances bien méritées. Départ imminent aux sports d’hiver. Pour la première fois, les célèbres voisins de TF1 vont se retrouver tous ensemble dans un chalet de montagne. Au programme, des balades sur les pistes enneigées, séance de détente au coin du feu et discussions animées. Karine, Chloé, Alex, Issa, Jean-Pierre et les autres sont prêts à chausser leurs boots pour affronter la neige et le froid. Mais s’ils prévoient tous de passer des vacances de rêve, rien ne va se passer comme prévu, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Pour ce prime inédit sur TF1, plusieurs guests seront de la partie. Plus on est de fous plus on rit, n’est-ce pas ? Plusieurs célébrités seront présents à l’image de Chris Marques (Jim, petit-fils de Mme Dubreuil), Andy Raconte (Cécile, cousine d'Alex), Anouar Toubali (Fred, agent de location), Amel Bent (Daphné, nièce de Jean-Pierre), MB14 (Paul, neveu de Jean-Pierre), André Manoukian (Jacques), Rebecca Hampton (employée de zoo), Guillaume Cramoisan (Manu, cousin d'Alex), Michèle Bernier (Gabrielle), Soprano (Sécurité renforcée), Priscilla Betti (Anaïs), Rayane Bensetti (François Derek) et Aurélie Konaté (Clémence). Soyez donc au rendez-vous le 27 janvier* prochain sur TF1 !

*Sous réserve de modifications durant le championnat du monde de handball.

Retrouvez le replay de l'épisode diffusé le 10 janvier 2017 !