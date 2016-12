Prime totalement givré spécial nouvelle année le 30 décembre !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Fêter le réveillon du Nouvel An un jour en avance, ça vous dit ? TF1 a pensé à tout et vous propose vendredi 30 décembre une soirée exceptionnelle en compagnie de la joyeuse bande du 28, rue de la Source !



Pour cette soirée complètement givrée, tous les acteurs de la série seront bien évidemment de la partie. Mais ce n’est pas tout : ils seront rejoints pour l’occasion par quelques invités prestigieux. L’animatrice et candidate de la saison 7 de Danse avec les stars Karine Ferri sera ainsi de la partie. On l’aperçoit d’ailleurs furtivement dans la vidéo ci-dessus. Et elle ne sera pas seule : le nageur Florent Manaudou, Adriana Karembeu, Ingrid Chauvin, Sylvie Tellier, Philippe Bas, Enrico Macias ou encore Elodie Frégé feront également une apparition lors de ce prime événement.



Au programme de ce vendredi pas comme les autres, un Issa déguisé en Père Noël, un petit Jésus en chair et en os venu de la crèche voisine et bien d’autres séquences toutes plus drôles les unes que les autres. Rendez-vous donc vendredi, à partir de 20h55 sur TF1 !