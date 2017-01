Un changement de look radical pour Joy Esther

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Joy Esther n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. L’actrice de 32 ans qui interprète le personnage de Chloé Varenko dans la série Nos chers voisins a fait une belle surprise à ses fans sur Instagram. La jeune femme a, en effet, décidé de commencer l’année 2017 en beauté avec un changement de look radical. La semaine dernière, Joy Esther a posté un selfie à ses fans pour leur faire découvrir sa nouvelle couleur de cheveux. Exit le blond, l’actrice s’est laissée tenter par une crinière rousse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la communauté de Joy Esther a été conquise par ce changement de look.

Cette photo postée sur Instagram a rapidement généré une vague de likes et de commentaires sans précédent. Les fans de l’actrice sont tous conquis : « Ça te va trop bien le roux », « cette nouvelle couleur te va super bien, même si j’adore quand tu es en blonde ou brune comme dans la pub », « Sublime ». Si les téléspectateurs sont désormais habitués à découvrir chaque soir depuis 4 ans sur TF1, la crinière blonde de Joy Esther, il faut avouer que cette nouvelle couleur lui va à ravir. Une seule question brûle désormais les lèvres des internautes : cette nouvelle couleur de cheveux serait-elle le signe d’un nouveau projet professionnel ou d’une simple envie de changement de tête ?









Night night or morning ? 😋 Une photo publiée par Joy Esther 🇫🇷🇪🇸🇮🇹🇬🇧 (@joyestheroff) le 10 Janv. 2017 à 16h43 PST

Un personnage haut en couleurs