EXCLU - Découvrez les premières minutes de la soirée complètement givrée de "Nos chers voisins"  

Vendredi 30 décembre à 20h55, TF1 vous propose une soirée spéciale "Nos chers voisins" durant laquelle, soyez en convaincu, les fous rires seront de la partie. Vos couples préférés vous attendent donc pour cette nuit exceptionnelle et complètement givrée. Et ce n'est pas tout, une pléiade de stars ont accepté d’intégrer le casting pour notre plus grand plaisir. Découvrez donc sans plus attendre les premières minutes de ce prime inédit avec, entre autres, une Karine Ferri plus féline que jamais. Regardez !