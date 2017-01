Docteur Derek et son frère François, vétérinaire, arrivent devant l’appartement d’Issa et Alex. Les deux frères viennent voir l’animal qu’ils ont recueilli. Lorsqu’il voit Coquinou, il s’aperçoit que c’est un renard et non un chien. Extrait de Nos chers Voisins au ski du 27 janvier 2017