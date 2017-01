Blanquette de volaille aux cerfeuils tubéreux, rapide !

Par Laurent MARIOTTE | Ecrit pour TF1 |

4 pers.



4 blancs de poulet



600 g de cerfeuil tubéreux



1 oignon



80 à 100 g de crème épaisse



1 brin de thym frais



Huile de tournesol



Le jus de ½ citron



Sel, poivre.

Lavez, pelez et coupez les cerfeuils tubéreux en deux dans la longueur (laissez-les entiers s'ils sont petits). Émincez l'oignon et coupez les blancs de poulet en gros dés. Faites revenir le tout dans une poêle avec le thym et un peu d'huile, puis laissez cuire 8 à 10 minutes à couvert sur un feu doux. Salez, poivrez, ajoutez la crème, mélangez et laissez cuire encore 5 minutes. . Ajoutez quelques gouttes de citron avant de servir.