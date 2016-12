Boudin blanc aux marrons et girolles

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 pers.





4 boudins blancs



300 g de girolles



150 g de marrons ou châtaignes cuites sous vide



25 cl de crème liquide



10 cl de bouillon de volaille



1 Ă©chalote



20 g de beurre ou un peu d'huile



Sel, poivre





Nettoyez les champignons et ciselez les Ă©chalotes.



Faites chauffer une sauteuse. Faites fondre le beurre ou l'huile et ajoutez l'échalote ciselée, les boudins blancs, les champignons et les marrons ou châtaignes.



Faites dorer le tout puis ajoutez la crème et le bouillon. Laissez réduire 5 minutes.

Salez, poivrez et servez.