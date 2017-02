Boulettes de viande, sauce tomate au fenouil

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 à 6 personnes



Pour les boulettes :



600 g de viande hachée (300 g de tende de bœuf et 300 g de noix de veau)



100 g de parmesan râpé



1 jaune d'œuf



Pour la sauce :



1 grosse boîte de pulpe de tomates



1 petit bulbe de fenouil



1 oignon



2 gousses d'ail



2 feuilles de laurier



Huile d'olive



Sel, poivre





Mettez la viande dans un saladier, ajoutez le jaune d'œuf, le parmesan et un peu de poivre. Incorporez bien le tout et faites des boulettes de 3 cm de diamètre environ.



Émincez finement l'oignon, le fenouil et hachez l'ail. Mélangez tous ces éléments à la pulpe de tomates. Ajoutez un peu d'huile et le laurier. Salez, poivrez, mélangez et versez la préparation dans un plat creux.



Ajoutez les boulettes et enfournez 30 à 35 minutes dans un four préchauffé à 200°C. Retournez les boulettes toutes les 10 minutes.



Servez le plat et dégustez avec des spaghettis par exemple.