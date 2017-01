Brioche perdue aux clémentines à la confiture de lait

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 personnes



4 tranches épaisses de brioche de la veille



4 clémentines



1 pot de confiture de lait de Savoie



50 g de beurre



Lait de poule :



2 œufs



20 g de sucre semoule



20 cl de lait



1 gousse de vanille ou 1 cuillère à café de fleur d'oranger ou de cannelle.





Fouettez les œufs avec le sucre puis ajoutez le lait, l’arôme choisi et fouettez 1 minute. Versez le lait de poule dans un plat creux et faites-y tremper les tranches de brioche 15 minutes en les retournant à mi-temps. Égouttez-les 10 minutes sur une grille avant de les cuire.



Pelez les clémentines et coupez-les en rondelles.



Plongez le pot de confiture de lait dans de l'eau chaude afin de la liquéfier un peu.



Faites mousser le beurre dans une poêle sur un feu moyen. Ajoutez les tranches de brioche et faites-les bien caraméliser sur les 2 faces.



Servez les tranches de brioche chaudes recouvertes de rondelles de clémentine et de confiture de lait. Dégustez aussitôt.