Ma bûche sans cuisson

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |





6 pers.





400 g de chocolat noir à 64% de cacao

40 cl de crème fleurette

Une vingtaine de Petit Beurre de LU

10 cl de café fort (refroidi)

Pour la finition : des petites meringues, copeaux de chocolat, cacao en poudre.



1 moule à cake de 22 cm environ.



Hachez le chocolat. Faites bouillir la crème et versez-la peu à peu sur le chocolat en mélangeant.



Chemisez l'intérieur du moule à cake avec du film alimentaire. Versez 0,5cm de ganache dans le fond du moule. Recouvrez-la de biscuits Petit Beurre imbibés de café. Versez 0.5 cm de ganache, des Petit Beurre au café et répétez l'opération en terminant par la ganache. Réservez le moule 4 h minimum dans le réfrigérateur (3 jours maximum).



Parez la buche : faites chauffer la lame d'un long couteau et parez les 4 côtés de la buche pour laisser apparaitre les couches de chocolat et de biscuits. Décorez le dessus avec des petites meringues, des copeaux de chocolat, du cacao en poudre.