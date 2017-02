Bugnes aux agrumes

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

Pour 15 à 20 bugnes



250 g de farine



50 g de beurre ramolli



30 g de sucre semoule



1 pincée de sel fin



2 gros œufs



le jus de ½ orange



1 cuillère à café de rhum brun



1 citron vert (zeste)



Sucre glace



Huile de tournesol pour la friture





Versez la farine tamisée dans un grand saladier. Ajoutez le beurre ramolli, le sucre, le sel, les œufs battus en omelette, le jus d'orange et le rhum. Mélangez et pétrissez longuement (15 à 20 minutes). Formez une boule et laissez reposer 4 à 5 heures dans le réfrigérateur.



Abaissez la pâte sur une épaisseur de 5 mm. Détaillez-la en bandelette de 10 cm sur 4 cm de côté. Faites une fente au centre de 5 cm de long. Passez-y une extrémité de la pâte afin d'obtenir une sorte de nœud.



Faites frire les bugnes dans l'huile chaude (180°C ). Égouttez-les sur du papier absorbant. Poudrez-les de sucre glace et de zeste de citron vert avant de déguster.