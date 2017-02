Mon burrito !

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 personnes



600 g d'onglet de bœuf



4 tortillas à base de maïs ou de blé



2 avocats Ă point



1 oignon rouge



1 bouquet de coriandre



Un peu de pâte de piment rouge



1 Ă 2 citrons verts



Huile d'olive



Sel, poivre





Faites cuire l'onglet dans une poĂŞle avec un peu d'huile. Comptez 5 Ă 6 minutes pour une cuisson saignante. Salez et poivrez. Laissez reposer 10 minutes avant de le couper en fines tranches.



Faites chauffer les tortillas dans un four préchauffé à 50°C à couvert pour ne pas les sécher.



Mélangez un peu de pâte de piment avec le jus de citron et un peu d'huile d'olive.



Hachez la coriandre.



Émincez l'oignon rouge.



Pelez et coupez les avocats en tranches.



Placez une tortilla dans chaque assiette. Garnissez-les d'avocat, d'oignon, de tranches de viande, de coriandre et arrosez le tout de sauce pimentée. Roulez et dégustez aussitôt avec des haricots rouges.