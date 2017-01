Cake aux pommes sans œuf et sans farine

Par Laurent MARIOTTE | Ecrit pour TF1 |

6 pers.





4 pommes Golden

150 g de sucre muscovado

100 g de noisettes

Beurre pour le moule.

1 moule à cake de 20 cm environ.





Pelez et évidez les pommes, puis émincez-les finement à l'aide d'une mandoline.

Superposez les tranches dans un moule à cake beurré et sucré (sucrez légèrement les tranches de pommes toutes les 2 couches).

Couvrez-les de noisettes concassées. Pressez bien le dessus et enfournez 1 h dans un four préchauffé à 180°C. Laissez le cake aux pommes complètement refroidir sous une presse une nuit avant de le démouler et de le trancher.

Dégustez les parts tièdes avec une crème fraiche épaisse fermière.