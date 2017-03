Chou-fleur grillé aux olives

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 personnes



1 chou-fleur de taille moyenne



Sel fin



Le condiment :



100 g d'olives noires natures hachées.



1 citron bio (jus et zeste)



4 cuillères à soupe de persil haché



4 cuillères à soupe d'huile d'olive



2 cuillères à soupe d'amandes grillées hachées



Sel, poivre



Faites cuire le chou-fleur entier à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit juste cuit à cœur. Comptez 20 à 25 min (vérifiez la cuisson à l'aide d'un pic).



Badigeonnez-le d'huile d'olive ou de beurre fondu. Posez-le « debout » sur une plaque allant au four et enfournez 20 à 30 min environ (le temps de le faire griller en surface) dans un four préchauffé à 240°C.



Pendant ce temps, mélangez dans un bol tous les ingrédients du condiment.



Servez le chou-fleur en quartiers arrosé de la préparation aux olives et dégustez.