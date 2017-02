Choucroute de rivière

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 personnes



4 truites arc-en-ciel



600 g de choucroute



2 cuillères à soupe de baies d'airelle rouge séchées



1 cuillère à soupe de baies roses



8 baies de genièvre



1 cuillère à café de graines de cumin



1 oignon



20 cl de vin blanc sec d'Alsace



Beurre



Quelques tranches fines de noix de jambon fumé de Savoie



Sel, poivre





Rincez la choucroute sous un filet d'eau froide puis pressez-la entre vos mains afin d'en extraire l'acidité.



Faites suer l'oignon émincé dans un sautoir avec un peu de beurre. Ajoutez la choucroute, les baies de genièvre, le cumin et les baies d'airelles séchées. Mélangez et ajoutez le vin blanc. Laissez cuire 30 minutes à couvert sur un feu doux.



Salez et poivrez les truites et disposez-les sur la choucroute. Poursuivez la cuisson encore 7 minutes environ à couvert.



Servez la choucroute de poisson dans le sautoir et dégustez-la parsemée de tranches de noix de jambon fumé de Savoie.