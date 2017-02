Crêpes Suzette

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 personnes



2 à 3 crêpes par personne



Sauce Suzette



20 g de beurre

50 g de sucre semoule

1 citron non traité

2 oranges non traitées

2 cuillères à soupe de Grand Marnier®

5 cl de cognac pour flamber



Coupez en julienne le zeste du citron et le zeste d'une orange. Pressez les 2 oranges pour en extraire le jus et mélangez-le au Grand Marnier.



Faites cuire le sucre dans une poêle avec le jus d'orange au Grand Marnier et les zestes d'orange et de citron. Lorsque la préparation se transforme en un sirop dense, ajoutez le beurre. Vannez et imprégniez les crêpes rapidement des 2 côtés. Pliez-les en éventail et disposez-les au fur et à mesure dans les assiettes.



Faites chauffer le cognac dans la poêle, flambez-le et arrosez les crêpes aussitôt. Dégustez chaud.