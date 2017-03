Mon croque-monsieur

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 personnes



8 grandes tranches de pain de mie (si possible du boulanger)

8 fines tranches d'emmental

2 grandes tranches de jambon blanc

4 gros champignons de Paris

50 g de beurre

Poivre.



Pour la béchamel :

20 g de beurre

20 g de farine

25 cl de lait

Poivre, noix de muscade.



Pour la salade :

2 poignées de petite roquette

Le reste des tranches de champignons

1 cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

Sel, poivre.



Commencez par la béchamel, faites fondre le beurre dans une casserole, ajoutez la farine et mélangez 3 min. Ajoutez le lait et mélangez jusqu'à ce que la préparation épaississe. Assaisonnez de sel, de poivre et de noix de muscade. Réservez.



Tartinez généreusement les tranches de pain de mie avec le beurre mou sur une face (côté extérieur). Tartinez l'autre face de béchamel (côté intérieur).



Coupez le jambon à la taille des tranches de pain.



Émincez finement les champignons et réservez les plus belles pour la salade.



Disposer sur 4 tranches de pain (côté béchamel) une tranche d'emmental, des tranches de champignon, le jambon et terminer par une tranche d'emmental. Couvrez le tout avec les autres tranches de pain de mie (béchamel en dessous).



Enfournez-les 10 à 12 min dans un four préchauffé à 200°C.



Dégustez chaud avec la salade de roquette aux champignons.