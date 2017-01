Curry Thaï vert express aux crevettes

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 personnes



500 g de grosses crevettes crues décortiquées (surgelées)



1 à 2 cuillères à soupe de pâte de curry vert thaï



1 grosse cuillère à café de gingembre haché



1 petit oignon émincé



35 cl de lait de noix de coco



1 cuillère à soupe de sauce poisson (nuoc-mam)



1 jus de citron vert



Quelques bouquets de brocoli



8 à 12 mini maïs en boîte



Quelques feuilles de basilic Thaï



Huile neutre (colza, tournesol ou arachide)



Poivre



Faites revenir 5 à 8 min l'oignon émincé, les bouquets de brocoli coupés dans la hauteur et les mini maïs coupés en 2 dans une poêle ou un wok avec un peu d'huile.



Ajoutez le gingembre haché, le curry et mélangez 1 minute. Ajoutez le lait de coco, mélangez, ajoutez les crevettes et la sauce poisson. Mélangez et laissez mijoter 5 à 8 min. Goûtez et rectifiez l'assaisonnement de poivre, de jus de citron et de curry.



Mélangez et servez dans des bols ou des assiettes creuses. Dégustez avec du riz Thaï.