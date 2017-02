Diots au vin blanc de Savoie

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 personnes



4 à 8 saucisses diots nature



700 g de pommes de terre à chair ferme (type Belle de Fontenay)



1 gros oignon



1 gros poireau



1 bouquet garni (laurier, thym, romarin, persil)



50 cl de vin blanc sec de Savoie



Beurre



Sel, poivre





Lavez le poireau soigneusement puis émincez-le. Émincez l'oignon et coupez les pommes de terre, pelées, en rondelles de 0,5 cm d'épaisseur.



Faites colorer les diots dans un sautoir avec un peu de beurre. Ajoutez l'oignon, le blanc du poireau et les pommes de terre. Salez, poivrez et faites revenir le tout 3 minutes. Ajoutez le vin blanc, le bouquet garni, couvrez et laissez cuire 30 minutes sur un feu doux.



Ajoutez le vert des poireaux, mélangez et poursuivez la cuisson 5 minutes à découvert.



Présentez dans le sautoir et dégustez aussitôt.