Filet de volaille rôti, roulé dans une sauce soja et gaines de sésame et purée de panais aux poires

Par Laurent MARIOTTE | Ecrit pour TF1 |

4 personnes.





4 filets de poulet

2 cuillères à soupe de sauce soja

4 cuillères à soupe de graines de sésame dorées

300 g de panais



1 poire bien mûre

Un peu de crème liquide

Quelques brins d'estragon

Sel, poivre, huile de tournesol





Pelez et faites cuire les panais à la vapeur ou dans de l'eau, puis mixez-les au blender avec la poire (pelée et épépinée) et un peu de crème. Salez, poivrez.

Faites cuire les filets de volaille dans une poêle avec un peu d'huile (comptez 8 à 10 minutes de cuisson sur un feu moyen). Poivrez, mais ne salez pas.

Roulez-les dans la sauce soja, puis dans les graines de sésame. Dégustez chaud avec la purée de panais à la poire parsemée d'estragon.