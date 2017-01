Galette des Rois au chocolat

Par Laurent MARIOTTE | Ecrit pour TF1 |

6 Ă 8 personnes.





2 disques de pâte feuilletée pur beurre

1 Ĺ“uf pour la dorure.





Crème d'amande au chocolat :

100 g de sucre Rapadura ou de cassonade

100 g de beurre pommade

100 g de poudre d'amande

2 Ĺ“ufs

200 g de chocolat à 65 % cacao haché finement

Les grains de 1/2 gousse de vanille

1 cuillère à café de liqueur d'orange type Grand Marnier (facultatif)

1 fève ou 2



Pour le sirop :

50 g de sucre

10 cl d’eau





Incorporez le sucre au beurre pommade, puis les œufs, l’un après l'autre. Ajoutez la poudre d'amande, les grains de vanille, la liqueur d'orange, le chocolat finement haché et mélangez bien.

Étalez la préparation sur un disque de pâte (arrêtez-vous à 2 cm du bord). Humectez le bord et couvrez la garniture avec le deuxième disque de pâte.

N’oubliez pas la fève !

Soudez bien les bords entre eux. Dorez la galette avec l’œuf bien battu, décorez-la et enfournez 30 à 40 minutes dans un four préchauffé à 220°C. Lorsqu'elle est bien dorée, glacez-la dès la sortie du four avec un peu de sirop (que vous aurez réalisé en mélangeant 50 g de sucre et 10 cl d'eau, le tout porté à ébullition pendant 5 minutes).