Gratin de boudin noir aux deux pommes

Par Laurent MARIOTTE

4 pers.





500 g de pommes de terre (type Bintje)

300 g de pommes fruits de saison (bio)

400 g de boudin noir

1 gros oignon

20 cl de bouillon de volaille

Beurre

Sel, poivre.





Émincez finement les pommes de terre (pelées, non lavées), les pommes sans les peler et l'oignon.

Retirez la peau du boudin noir.Â

Superposez dans un plat à gratin beurré, la chair du boudin, l'oignon, la pomme et terminez par les pommes de terre. Salez et poivrez uniquement les pommes de terre, ajoutez le bouillon, parsemez le plat de beurre et enfournez 50 à 60 minutes (vérifiez la cuisson des pommes de terre à l'aide d'un pic) dans un four préchauffé à 200°C.