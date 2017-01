Lapin en nuggets

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |





4 personnes







6 à 8 filets de lapin (râble désossé)



Huile de tournesol pour la friture



Marinade :



1 cuillère à café de paprika



1 cuillère à café d'ail en poudre



1 cuillère à café de gingembre en poudre



1 cuillère à café de poivre moulu



1 cuillère à soupe de jus de citron



10 cl de lait



Panure :



3 Ĺ“ufs



200 g de corn flakes natures



Coupez les filets de lapin en bouchées.



Mélangez tous les ingrédients de la marinade dans un plat creux et ajoutez les morceaux de lapin. Mélangez et laissez mariner le temps de préparer la panure et de faire chauffer l’huile de friture.



Mettez les corn flakes dans un plat creux et broyez-les Ă la main.



Battez les Ĺ“ufs en omelette dans un autre plat creux.



Faites chauffer 3 cm d'huile dans une poêle (180°C).



Passez les morceaux de lapin dans l'œuf battu, puis dans les corn flakes. Faites-les frire aussitôt dans l'huile chaude. Lorsqu'ils sont bien dorés sur tous les côtés, épongez-les sur du papier absorbant.



DĂ©gustez-les chaud avec du ketchup ou une sauce barbecue.