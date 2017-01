Merlan « en colère » au beurre frais et citron, au chou noir

Par Christophe GOMEZ | Ecrit pour TF1 |

4 pers.



4 merlans portions (vidés)



600 g de feuilles de chou noir (aussi appelé chou palmier ou noir de Toscane)

80 g de beurre salé



2 citrons



Sel, poivre



Salez et poivrez l’intérieur des merlans, et faites-les mordre leur queue. Lavez et coupez les feuilles de chou en morceaux. Faites-les retomber dans une poêle avec une noix de beurre sur un feu doux. Salez et poivrez. En même temps, faites cuire les merlans à la vapeur. Comptez 6 à 8 minutes de cuisson. Pendant ce temps, faites fondre le restant de beurre dans une petite casserole avec le jus des citrons. Disposez le chou dans 4 assiettes, puis les merlans et arrosez-les de beurre chaud citronné avant de déguster.