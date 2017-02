Pain de campagne rôti aux fromages

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 à 6 personnes



1 boule de pain de campagne frais



100 g de fromage persillé (bleu de Bonneval ou bleu de Termignon)



100 g de tomme de Savoie



100 g d'emmental



1 à 2 gousses d'ail



Huile d'olive



Condiment :



1 cuillère à soupe de tomates séchées hachées



1 cuillère à soupe de ciboulette hachée



1 cuillère à soupe d'olives noires hachées



1 cuillère à soupe de cerneaux de noix hachés



Frottez la boule de pain d'ail et badigeonnez-la d'huile d'olive.



Coupez profondément la boule de pain en quadrillage de 1 cm de côté environ afin d'obtenir une sorte de boule hérissée.



Coupez les fromages en lamelles afin de les glisser entre toutes les fentes.



Posez le pain sur une plaque allant au four et enfournez-le 20 à 25 minutes dans un four préchauffé à 180°C. Parsemez-le de condiment haché dès la sortie du four et dégustez avec les doigts sans vous brûler.