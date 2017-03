Parmentier de canard, patate douce et panais

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 personnes



4 cuisses de canard confit



2 cuil. à soupe de persil haché



1 petit oignon haché



2 patates douces



1 panais



Sel, poivre



Chapelure :

6 biscottes



1 cuillère à soupe de beurre fondu.



Faites cuire dans un peu d'eau salée la patate douce et le panais pelés et coupés en morceaux. Égouttez-les et écrasez-les aussitôt au presse-purée ou à la fourchette.



Effilochez la chair des cuisses de canard et mélangez-les avec le persil et l'oignon hachés. Poivrez sans saler.



Répartissez le canard dans le fond d'un plat creux beurré. Couvrez le canard de purée.



Broyez les biscottes en chapelure puis mélangez-la avec le beurre.



Recouvrez la purée de chapelure et enfournez 20 min dans un four préchauffé à 180°C.



Servez !