Patates douces gratinées au four

Par Laurent Mariotte

4 personnes



4 patates douces



8 tranches de noix de jambon de Savoie



2 tranches de poitrine fumée



8 tranches de tomme de Savoie



1 petit bouquet de persil



Pour la crème aux endives :



4 cuillères à soupe de crème fraiche épaisse fermière



2 endives émincées



3 cornichons hachés



Poivre





Lavez soigneusement les patates douces et faites-les cuire sans les peler 25 à 30 minutes dans de l'eau salée frémissante. Coupez-les en 2 dans la longueur et incisez la chair.

Posez-les côté peau sur une plaque allant au four (stabilisez-les avec du gros sel). Coupez la poitrine en lardons, le jambon en lanières et le fromage en morceaux. Mélangez les 3 éléments et répartissez le mélange sur les patates. Enfournez dans le haut du four préchauffé à 180°C le temps de préparer la crème aux endives. Lorsque le fromage commence à roussir, servez les patates douces recouvertes de crème aux endives. Parsemez de persil haché et dégustez.