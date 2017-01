Pavés de mérou à la chinoise

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 personnes



4 pavés de mérou de 180 g



2 ciboules chinoises



Huile de sésame



Graines de sésame







Pour la sauce :



2 cuillères à soupe de sauce soja



1 cuillère à soupe d'huile d'arachide



1 cuillère à soupe de vinaigre de riz ou vinaigre d'alcool blanc



1 cuillère à soupe d'eau



1 noix de gingembre haché



1 gousse d'ail hachée



1 petite cuillère à café de sucre (si possible de palme)



Faites cuire les pavés de poisson 5 à 7 minutes à la vapeur.

Dans une petite casserole, portez à ébullition tous les ingrédients de la sauce. Réservez.

Émincez finement les bulbes de ciboule et coupez les tiges en bâtonnets.

Disposez les pavés de poisson dans les assiettes, arrosez-les de sauce, ajoutez la ciboule, les graines de sésame, quelques gouttes d'huile de sésame et dégustez aussitôt avec du riz.