Quasi de veau rôti aux légumes de saison

Par Laurent MARIOTTE | Ecrit pour TF1 |

4 pers.

700 g de quasi de veau (coupé en 4 portions)

2 navets boule d'or

1 chou rave

1 bulbe de fenouil

8 choux de Bruxelles

2 carottes

1 petit brocoli

4 échalotes

4 gousses d'ail

Huile d'olive

Beurre

Sel, poivre.





Pelez les légumes et coupez-les en morceaux (les navets, le chou rave et le bulbe de fenouil en fins quartiers ; les choux de Bruxelles et les échalotes en 2 dans la longueur ; le brocoli en bouchées et les carottes émincées en sifflet). Laissez l'ail entier.

Faites chauffer une large sauteuse. Ajoutez une noix de beurre et un filet d'huile et faites dorer le quasi de veau sur toutes les faces, à feu moyen. Ajoutez les légumes, un peu de beurre et faites rôtir le tout 25 à 30 minutes environ (la viande doit être cuite à 50°C à cœur et les légumes tendres). Salez et poivrez au milieu de la cuisson.

Laissez reposer la viande 5 minutes avant de la trancher. Dégustez aussitôt avec les légumes rôtis.