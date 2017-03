Salade tiède de lentilles sauce gribiche

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 personnes



250 g de lentilles vertes du Puy



Sauce gribiche :



2 œufs durs



2 cuillères à café de moutarde fine



15 cl d'huile de tournesol



1 cuillère à soupe de vinaigre blanc



1 cuillère à soupe de câpres hachés



1 cuillère à soupe de cornichons hachés



1 cuillère à soupe de persil, cerfeuil, estragon hachés



Le blanc des œufs durs hachés



Sel, poivre



Rincez les lentilles et placez-les dans une casserole. Couvrez-les de 2 cm d'eau et faites les cuire 20 à 25 minutes à petite ébullition. Salez-les en fin de cuisson. Égouttez-les.



Écrasez finement les jaunes d'œufs dans un bol. Ajoutez la moutarde et mélangez. Incorporez l'huile peu à peu comme pour une mayonnaise. Salez, poivrez et détendez la préparation avec le vinaigre. Ajoutez les câpres, les cornichons, les herbes et le blanc des œufs durs.



Dégustez les lentilles tièdes mélangées à la sauce gribiche.