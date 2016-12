Sablés de Noël matcha

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |





Pour 10 à 15 sablés :





250 g de farine

125 g de sucre semoule

125 g de beurre mou

4 jaunes d'œuf bio

3 cuil. à café rases de levure chimique

1 cuil. à café de thé matcha

1 pincée de fleur de sel

100 g de chocolat noir et blanc à pâtisser





Emporte-pièce en forme de sapin de différentes tailles

Fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre. Lorsque la préparation devient plus claire, ajoutez le thé, le beurre mou et mélangez jusqu'à obtenir une préparation crémeuse et lisse.

Ajoutez la farine et la levure (préalablement mélangées) en une fois et incorporez rapidement (sans traces de beurre). Formez une boule aplatie, couvrez-la de film alimentaire et laissez reposer minimum 3 h dans le réfrigérateur (elle peut se conserver 2 jours).

Abaissez la pâte sur une épaisseur de 0,5 cm. Formez des biscuits à l'aide d'un emporte-pièce sapin et disposez-les sur une plaque en tôle recouverte de papier sulfurisé. Enfournez 15 minutes dans un four préchauffé à 160°C. Ils ne doivent pas colorer. Faites un petit trou dès la sortie du four (avant qu'ils ne durcissent) afin d'y passer un ruban pour les accrocher au sapin. Laissez-les bien refroidir avant de les manipuler. Décorez-les si vous le souhaitez de chocolat noir et/ou blanc fondu.