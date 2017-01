Salade de chou et Morteau

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 personnes



1/2 petit chou blanc



1 saucisse de Morteau



1 pomme granny bio



1 cuillère à soupe de moutarde violette au moût de raisin



1 cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc



3 cuillères à soupe d'huile de colza



Sel, poivre





Faites cuire la saucisse de Morteau 25 à 30 minutes dans de l'eau frémissante.



Pendant ce temps, Ă©mincez le chou et assaisonnez-le de moutarde, de vinaigre, d'huile, de sel et de poivre.



Coupez la saucisse encore tiède en cubes et quelques rondelles. Coupez la pomme en bâtonnets sans la peler. Mélangez le tout et servez.