Salade de lentilles vertes du Berry aux pommes et fromage de chèvre sec

Par Laurent MARIOTTE | Ecrit pour TF1 |

4 pers.

300 g de lentilles vertes du Berry

1 pomme de variété ancienne, d'hiver (reinette clochard, reinette de Caux, reinette grise du Canada, Tentation, Calville blanc d'hiver, rambour d'hiver, etc.)

80 g de fromage de chèvre sec

1 bouquet garni (laurier, thym, persil)

2 gousses d'ail

Persil







Sauce vinaigrette :

3 cuil. à soupe d'huile de colza

1 cuil. à soupe de vinaigre de vin

1 échalote émincée

Sel, poivre.





Rincez les lentilles à l'eau froide et versez-les dans une casserole. Ajoutez le bouquet garni et l'ail pelé. Couvrez le tout de 3 cm d'eau et faites cuire 20 à 25 minutes à petit bouillon. Salez et poivrez en fin de cuisson.

Égouttez-les et assaisonnez-les de sauce vinaigrette à l'échalote. Ajoutez les pommes en petits cubes, le fromage en petits morceaux, du persil frais et dégustez.