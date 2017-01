Soupe de maïs à l'oignon

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 personnes



400 g de maïs en boîte



1 gros oignon



50 cl de bouillon de volaille



100 g de cheddar



4 tranches de bacon



Beurre



Quelques pop-corn



Sel, poivre



Émincez l'oignon et faites-le revenir 10 min sans coloration dans une casserole avec un peu de beurre. Rincez le maïs et ajoutez-le. Couvrez le tout de bouillon et laissez cuire 15 min à petit bouillon.



Pendant ce temps, faites griller les tranches de bacon 10 min dans un four préchauffé à 170°C.

Mixez la préparation dans un blender. Versez la soupe chaude dans des assiettes creuses, ajoutez le cheddar râpé, quelques pop-corn, le bacon et dégustez.