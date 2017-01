Soupe froide d’ananas au mangoustan et au thym frais

Par Laurent MARIOTTE | Ecrit pour TF1 |

4 pers.



1 gros ananas bien mûr



3 mangoustans



1 branche de thym



citron



Pour la garniture :



1 à 2 kiwis



2 à 3 dattes medjool.



Pelez, évidez et coupez l'ananas en morceaux.

Prélevez la chair des mangoustans et mixez ces deux ingrédients dans le bol d'un mixeur avec le thym effeuillé et bien lavé, puis mixez finement. Réservez la préparation dans le réfrigérateur le temps de préparer la garniture (1 heure maximum, afin de préserver la saveur fraîche des fruits et leurs vitamines). Hachez les dattes et taillez le kiwi en petits dés. Servez la soupe d'ananas dans des assiettes creuses et dégustez-la parsemée de dattes et de kiwi.