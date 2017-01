Tarte aux poires, grué et pistache

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

4 à 6 personnes



3 petites poires de fin de saison bio (type Comice ou Conférence)



1 rectangle de pâte feuilletée de 15 cm et de 30 cm de côté environ.



30 g de beurre fondu



1 cuillère à soupe de sucre semoule



2 à 3 cuillères à soupe de pistaches nature concassées.



1 cuillère à soupe de grué de cacao







Coupez les poires en tranches de 0,5 cm d'épaisseur dans la hauteur. Épépinez-les et disposez-les sur le rectangle de pâte en laissant 1 à 2 cm de pâte nue sur les côtés.



À l'aide d'un couteau, détourez les poires en incisant la pâte sans la percer.



Beurrez le tout, parsemez les poires de pistaches et de grué de cacao, poudrez le tout de sucre et enfournez 25 minutes dans un four préchauffé à 200°C.



Dégustez-la encore chaude.