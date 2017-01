Tarte fine caramélisée à l'orange sanguine

Par Laurent MARIOTTE | Ecrit pour TF1 |

4 pers.

4 disques de pâte feuilletée pur beurre de 20 cm de diamètre

4 oranges sanguines

Cassonade

Chocolat noir en tablette.





Pelez les oranges et chaque quartier à vif. Disposez les quartiers en rosace sur les disques de pâte et poudrez-les de cassonade.

Placez une feuille de papier sulfurisé sur une plaque en tôle et poudrez-la de cassonade. Disposez les tartes sur le sucre et enfournez 20 à 25 minutes dans un four préchauffé à 180°C.

Laissez refroidir complètement. Ajoutez quelques copeaux de chocolat avant de déguster.