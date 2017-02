Terrine de poissons et poireaux

Par Laurent Mariotte | Ecrit pour TF1 |

6 personnes ou plus



800 g de filet de poisson sans peau ni arête (truite saumonée et lieu jaune)



1 à 2 poireaux



2 poignées de feuilles d'épinard



1 litre de fumé de poisson (Ariaké)



Agar-agar (4 g par litre)



Sel, poivre



1 terrine rectangulaire de 1 litre



Effeuillez les poireaux et lavez-les. Plongez-les 30 secondes dans de l'eau salée en ébullition.



Chemisez la terrine avec les feuilles de poireaux (2 couches) en laissant retomber les feuilles à l'extérieur.



Coupez en gros morceaux les filets de poisson dans la longueur. Plongez-les dans le fumé de poisson frémissant 3 minutes et disposez-les dans la terrine en les intercalant avec les feuilles d'épinards sans tasser.



Faites refroidir le fumé de poisson avant d'ajouter l'agar-agar (suivez les indications inscrites sur l'emballage), puis faites bouillir. Versez progressivement le fumé de poisson dans la terrine jusqu'à ce qu'il recouvre la totalité des ingrédients. Rabattez les feuilles de poireaux vers le centre et laissez prendre 6 heures dans le réfrigérateur avant de trancher.



Dégustez avec une sauce vierge au citron et à l'estragon.