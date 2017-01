Pompiers : leur vie en direct : tout savoir sur ce nouveau rendez-vous événement

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après avoir mis en lumière le quotidien des policiers puis des vétérinaires, TF1 mettra à l’honneur dans quelques jours, un métier qui fait rêver nombre d’enfants. Le dimanche 22 janvier 2017 à 16h05, la chaîne diffusera le premier épisode de Pompiers : leur vie en direct, un documentaire inédit produit par Zodiak Média et réalisé par Antoine Baldassari sur une idée originale de Pascal Pinning et TF1.

Pour ce rendez-vous qui proposera d’en savoir un peu plus sur le quotidien des pompiers, soixante caméras ont été installées pendant un mois dans trois casernes françaises. Direction la caserne de Bouvines (Lille) pour découvrir le quotidien des pompiers professionnels, la caserne de Ménilmontant (Paris) avec les Sapeurs-pompiers de Paris et celle de Louvain (Marseille) pour suivre les aventures des marins-pompiers. Pendant un mois, les caméras ont capté les histoires fortes et humaines auxquelles ont été confrontés ceux régulièrement appelés les Soldats du feu. Des situations qu’ils décrypteront pour nous.

Dans le premier épisode diffusé le 22 janvier, les téléspectateurs découvriront ainsi le travail des pompiers lillois chargés de venir en aide à une cycliste renversée par un camion. A Paris, Olivier et ses collègues pompiers seront appelés pour secourir une personne âgée qui a fait une chute dans sa cage d’escalier. Les pompiers marseillais feront face, de leur côté, à une situation bien plus grave : un homme qui a tenté de mettre fin à ses jours en sautant sur les voies du métro. En arrivant sur les lieux, ils se retrouveront devant une victime entre la vie et la mort.