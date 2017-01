Dimanche à 16h05 - Pompiers, découvrez leur métier à haut risque  

Dimanche sur TF1, vivez le quotidien de trois casernes de pompiers à Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels, Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris, Marseille, caserne de Louvain avec le Bataillon des marins-pompiers. Trois corps d'élite des sapeurs-pompiers français dans trois casernes filmées en simultané par soixante caméras, pendant un mois. Des histoires fortes et humaines auxquelles les pompiers sont confrontés chaque jour partout en France. Ils vivent des situations extrêmes, racontent leur quotidien et le décryptent pour nous. Après les flics puis les vétérinaires, voici Pompiers, leur vie en direct. - Episode 1 - La victime du métro : à Lille, alors que Samuel et son équipage rentrent d'intervention, un poids lourd renverse une cycliste sous leurs yeux. En quelques secondes, les pompiers prennent en charge la victime, consciente, mais prise de panique… Au même moment à Paris, une personne âgée a chuté dans les escaliers de son immeuble. Olivier et ses collègues découvrent une dame gentille et souriante, malgré une blessure à la jambe.A Marseille, un homme a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies du métro. Devant la gravité de la situation, plusieurs équipes de pompiers sont envoyées sur les lieux. A leur arrivée, la victime est entre la vie et la mort.