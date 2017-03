Pompiers : leurs vies en direct du 12 mars 2017  

Episode 7 : "Incarcérée" Une série documentaire écrite et réalisée par Antoine BaldassariSur une idée originale de Pascal Pinning - TF1Proposée par la Direction des magazines de l'information de TF1 - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine BensaïdProduite par Frédérick Lacroix et Antoine Baldassari - Zodiak Fiction & Docs Ce matin à Lille, une jeune femme a eu un accident de voiture. Elle est coincée dans son véhicule. Ses propos incohérents inquiètent Loris sur son état de santé. Le pompier décide de faire appel à une équipe médicale et à un véhicule de désincarcération.L’ambulance de réanimation de la caserne de Ménilmontant à Paris part pour un arrêt respiratoire. Leslie et ses collègues retrouvent une femme inconsciente dans sa baignoire. Les pompiers débutent une réanimation…A Marseille, une intervention peut en cacher une autre. A peine le temps de sécuriser un store menaçant de tomber du 11ème étage que Baptiste et son équipage sont confrontés à une nouvelle intervention. Ils rencontrent un homme agressif armé d’un couteau. Baptiste décide d’aller seul à sa rencontre afin de le raisonner.