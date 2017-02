Pompiers : leurs vies en direct du 19 février 2017  

10h, en banlieue parisienne. Un feu s’est déclaré dans un entrepôt. L’incendie est d’une telle ampleur que des équipages de la caserne de Ménilmontant sont envoyés en renfort. C’est le début d’un long combat contre les flammes…A Marseille, Anthony et ses collègues partent pour un homme qui a fait un malaise et qui n’arrive plus à s’exprimer. A leur arrivée, la victime, très agitée, est en pleine crise d’hypoglycémie. Anthony demande les renforts d’une équipe médicale.Au petit matin, un feu se déclare dans un logement habité à Lille. Une victime serait prise au piège dans son appartement au 2ème étage. Jérémy, Jérôme et tous leurs collègues donnent la priorité à la recherche de victimes, au risque de leur vie.